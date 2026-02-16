Iran poslao vojsku u moreuz gde je američka mornarica: Drama na Bliskom istoku pred nastavak pregovora

Mondo pre 2 sata  |  Aleksandar Blagić
Iran poslao vojsku u moreuz gde je američka mornarica: Drama na Bliskom istoku pred nastavak pregovora

Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGK) započeo je danas vojne vežbe u Ormuskom moreuzu, dan pre početka nove runde pregovora sa Sjedinjenim Američkim Državama u Ženevi u Švajcarskoj, piše " Dojče Vele".

U Ormuskom moreuzu se nalaze snažne pomorske snage Sjedinjenih Država. Kako je objavljeno na iranskoj državnoj televiziji, vojne vežbe imaju za cilj da pripreme vojsku za sve pretnje u pomenutom moreuzu. Nije poznato trajanje vežbi. Vežbe nadgleda komandant Garde general Mohamed Pakpur. Iranski političari su inače dosad u više navrata pretili da će blokirati Ormuski moreuz kao odgovor na pritiske Zapada, konkretno Sjedinjenih Američkih Država. U utorak 17. februara
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

U tunelu udes, a vozači se masovno okreću i voze u kontra smeru! Šokantan snimak sa autoputa "Miloš Veliki" sve ostavlja u…

U tunelu udes, a vozači se masovno okreću i voze u kontra smeru! Šokantan snimak sa autoputa "Miloš Veliki" sve ostavlja u neverici (video)

Blic pre 31 minuta
(Video) Sudar u tunelu na auto-putu "Miloš Veliki" Potpuni kolaps, ogromne kolone vozila, u udesu učestvovali kamion i auto

(Video) Sudar u tunelu na auto-putu "Miloš Veliki" Potpuni kolaps, ogromne kolone vozila, u udesu učestvovali kamion i auto

Blic pre 31 minuta
Uznemirujuće scene na auto-putu: Vozači nisu hteli da čekaju zbog nezgode - krenuli da voze u suprotnom smeru (FOTO)(VIDEO)

Uznemirujuće scene na auto-putu: Vozači nisu hteli da čekaju zbog nezgode - krenuli da voze u suprotnom smeru (FOTO)(VIDEO)

RINA pre 1 sat
Iran održava vojnu vežbu u Ormuskom moreuzu

Iran održava vojnu vežbu u Ormuskom moreuzu

Politika pre 41 minuta
(Video) Gori ključna tačka na Bliskom istoku, Iranci izveli tešku mornaricu pred američku armadu: Tramp doliva vatru, haos je…

(Video) Gori ključna tačka na Bliskom istoku, Iranci izveli tešku mornaricu pred američku armadu: Tramp doliva vatru, haos je na pragu

Blic pre 2 sata
"Vozači nisu hteli da čekaju, krenuli su u suprotnom smeru": Novi detalji nesreće na auto-putu (video)

"Vozači nisu hteli da čekaju, krenuli su u suprotnom smeru": Novi detalji nesreće na auto-putu (video)

Mondo pre 3 sata
Teheran izveo mornaricu pred američku "armadu"! Bliski istok pred eksplozijom, ključa u Ormuskom zalivu uoči druge runde…

Teheran izveo mornaricu pred američku "armadu"! Bliski istok pred eksplozijom, ključa u Ormuskom zalivu uoči druge runde pregovora Irana i SAD (video)

Kurir pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

IranBliski Istok

Društvo, najnovije vesti »

Novinar o napadu na studente: Čini mi se da su samo čekali priliku da ih napadnu

Novinar o napadu na studente: Čini mi se da su samo čekali priliku da ih napadnu

Danas pre 2 minuta
Šmit: Ni od jednog sagovornika u Minhenu nisam čuo podršku idejama o secesiji RS

Šmit: Ni od jednog sagovornika u Minhenu nisam čuo podršku idejama o secesiji RS

Danas pre 27 minuta
„Skočili su na mog kolegu, pokušala sam da ga odbranim“: Stariji muškarci šutirali i vređali studente

„Skočili su na mog kolegu, pokušala sam da ga odbranim“: Stariji muškarci šutirali i vređali studente

Danas pre 47 minuta
"Matica je poslednji bedem odbrane onoga što jesmo i što biramo da budemo" Vučević na svečanoj akademiji povodom obeležavanja…

"Matica je poslednji bedem odbrane onoga što jesmo i što biramo da budemo" Vučević na svečanoj akademiji povodom obeležavanja dva veka Matice srpske: "Ona je stražar koji čuva vrednosti"

Blic pre 36 minuta
Ponovo medijska hajka na Bojanu Savović: Da li se vlast plaši da bi tužiteljka mogla na „nezgodno“ radno mesto

Ponovo medijska hajka na Bojanu Savović: Da li se vlast plaši da bi tužiteljka mogla na „nezgodno“ radno mesto

Danas pre 2 sata