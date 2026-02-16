Iran poslao vojsku u moreuz gde je američka mornarica: Drama na Bliskom istoku pred nastavak pregovora
Mondo pre 2 sata | Aleksandar Blagić
Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGK) započeo je danas vojne vežbe u Ormuskom moreuzu, dan pre početka nove runde pregovora sa Sjedinjenim Američkim Državama u Ženevi u Švajcarskoj, piše " Dojče Vele".
U Ormuskom moreuzu se nalaze snažne pomorske snage Sjedinjenih Država. Kako je objavljeno na iranskoj državnoj televiziji, vojne vežbe imaju za cilj da pripreme vojsku za sve pretnje u pomenutom moreuzu. Nije poznato trajanje vežbi. Vežbe nadgleda komandant Garde general Mohamed Pakpur. Iranski političari su inače dosad u više navrata pretili da će blokirati Ormuski moreuz kao odgovor na pritiske Zapada, konkretno Sjedinjenih Američkih Država. U utorak 17. februara