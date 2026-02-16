Pavle Nikolić u A reprezentaciji Srbije

Morava info pre 31 minuta  |  Morava info
Pavle Nikolić u A reprezentaciji Srbije

ČAČAK – Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević je objavio spisak od 23 igrača za predstojeći februarski kvalifikacioni „prozor“ u kojem će naša reprezentacija odigrati dva meča sa Turskom, 27. februara i 2. marta.

Prvi put na spisku A reprezentacije nalazi se krilni košarkaš čačanskog Borca Pavle Nikolić. Mladi košarkaš ima izuzetnu sezonu u ABA ligi, a poziv u nacionalnu selekciju bio je očekivan i potpuno zaslužen. Osim njega, među reprezentativcima je još jedan Čačanin – Aleksa Avramović. Na spisku su i povratnici u nacionalni tim Nikola Kalinić i Luka Mitrović. Kompletan spisak Dušana Alimpijevića: Nikola Kalinić (Crvena zvezda), Aleksa Avramović (Dubai), Luka Mitrović
