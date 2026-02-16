Nekadašnjoj crnogorskoj ministarki Vesni Bratić pritvor od 72 sata

Specijalno državno tužilaštvo Crne Gore odredilo je danas pritvor od 72 sata bivšoj ministarki prosvete, nauke, kulture i sporta Vesni Bratić osumnjičenoj za zloupotrebu službenog položaja.

I to prilikom smene direktora škola u Crnoj Gori tokom 2021. godine kada je rukovodila resorom prosvete. Tužilaštvo je nakon saslušanja procenilo da "postoji opasnost od bekstva i uticaja na svedoke", pa je nekadašnjoj ministarki odredilo pritvor. Bratićka je negirala krivicu i pred tužiocima saopštila da su direktori smenjeni po zakonu, kazao je medijima posle saslušanja njen advokat Mitar Sušić, najavljujući žalbu na odluku tužilaštva. Vesna Bratić je bila