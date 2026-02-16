Nekadašnjoj crnogorskoj ministarki Vesni Bratić pritvor od 72 sata

Radio 021 pre 2 sata  |  Beta
Nekadašnjoj crnogorskoj ministarki Vesni Bratić pritvor od 72 sata

Specijalno državno tužilaštvo Crne Gore odredilo je danas pritvor od 72 sata bivšoj ministarki prosvete, nauke, kulture i sporta Vesni Bratić osumnjičenoj za zloupotrebu službenog položaja.

I to prilikom smene direktora škola u Crnoj Gori tokom 2021. godine kada je rukovodila resorom prosvete. Tužilaštvo je nakon saslušanja procenilo da "postoji opasnost od bekstva i uticaja na svedoke", pa je nekadašnjoj ministarki odredilo pritvor. Bratićka je negirala krivicu i pred tužiocima saopštila da su direktori smenjeni po zakonu, kazao je medijima posle saslušanja njen advokat Mitar Sušić, najavljujući žalbu na odluku tužilaštva. Vesna Bratić je bila
Ključne reči

Crna GoraProsvetaTužilaštvozloupotreba službenog položaja

