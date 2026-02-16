Alimpijević objavio širi spisak, Kalinić ponovo u reprezentaciji

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević saopštio je spisak od 23 kandidata za predstojeće utakmice kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2027.

Reprezentacija Srbije 27. februara, u okviru trećeg kola kvalifikacione grupe C, dočekuje selekciju Turske u Dvorani "Aleksandar Nikolić", a potom će igrati protiv istog rivala u Istanbulu 2. marta. Selektor srpskog nacionalnog tima Dušan Alimpijević saopštio je spisak od 23 kandidata za predstojeće dve utakmice. Na spisku se nalaze: Danilo Anđušić (Aris), Aleksa Avramović (Dubai), Filip Barna (FMP), Nemanja Dangubić (Dubai), Dejan Davidovac (Crvena zvezda), Ognjen