Vremenska prognoza 17. februar 2026.

Obilnije padavine i pravo zimsko vreme, naročito za predele južnije od Save i Dunava. Na snazi će biti narandžasti meteoalrm, očekuju se 8 do 20 cm snega, na planinama i više. Ciklon sa Jadrana premešta se ka Crnom moru. U Srbiji već noćas kiša, susnežica i sneg. Padavine prestaju sutra uveče. Samo na krajnjem severu suvo. Pojačava se severni vetar i donosi hladan vazduh na Balkan. Jutarnja temperatura od 1 do 6 stepeni, dnevna od 0 do 3, pa će kiša i u nižim predelima preći u sneg. U Beogradu, noćas kiša,

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 17.02.2026. Utorak: Oblačno, vetrovito i hladnije sa padavinama uz formiranje snežnog pokrivača u predelima južnije od Save i Dunava i to od 8 do 20 cm, na planinama i više. U brdsko-planinskim predelima tokom celog dana padaće sneg, u nižim predelima ujutru se očekuju kiša i susnežica koja će tokom prepodneva u zapadnim, centralnim i istočnim, a posle podne i u južnim predelima,