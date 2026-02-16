Čeka se odluka EU o vozačima kamiona sa Zapadnog Balkana

Tehnička grupa koju su formirali ministri zemalja članica Evropske unije (EU) radi ispitivanja zahtjeva transportnih operatera sa Zapadnog Balkana u vezi sa njihovim boravkom u EU sastala se prošle nedelje, ali nije donesena nikakva odluka, potvrdila je danas Evropska komisija na redovnom brifingu u Briselu.

Ističu da je sastanak pregledao i razjasnio postojeća pravila kretanja u Šengenskoj zoni. "Učesnici su razgovarali o različitim opcijama koje su nam na raspolaganju kako bi se osigurala potpuna implementacija sistema ulaska i izlaska. U tom kontekstu, partneri sa Zapadnog Balkana se podstiču da koriste odredbe za dugoročne vize i dozvole boravka ili fleksibilnost predviđenu Šengenskim pravilima. Posebno u pogledu pravila za radnike iz drugih zemalja i sve to u