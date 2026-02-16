Vaše malo nekome znači mnogo: Evo gde danas možete dati krv

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs
Vaše malo nekome znači mnogo: Evo gde danas možete dati krv
Dobrovoljni davaoci krvi ovu dragocenu tečnost danas mogu dati na ovoj lokaciji: Institut za transfuziju krvi Srbije 8-15č Ko sve može dati krv? Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina, utvrdi da davanje krvi neće ugroziti ni nju, niti osobu kojoj bi se ta krv primenila. To znači da je potrebno da se zadovolje sledeći kriterijumi: da je osoba
Danas ovde možete pokazati humanost na delu i nekome spasiti život! Vaše malo znači mnogo!

Kurir pre 1 sat
Kurir pre 1 sat
Telegraf pre 1 sat
Blic pre 10 sati
Blic pre 10 sati
Politika pre 14 sati