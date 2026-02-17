I, druga runda je počela; A kad Vitkof i Kušner završe... VIDEO

Druga runda indirektnih nuklearnih pregovora između Irana i Sjedinjenih Američkih Država počela je danas u ambasadi Omana u Ženevi, saopštilo je iransko Ministarstvo spoljnih poslova.

Pregovori će biti fokusirani na nuklearno pitanje i ukidanje američkih sankcija, dok će format razgovora pratiti prethodnu rundu održanu 6. februara u Maskatu, preneo je "Press tv". Iransku delegaciju predvodi ministar spoljnih poslova Abas Arakči, uz zamenike za politička, pravna i ekonomska pitanja, kao i tehničke i pravne stručnjake. Američku predvode Tspecijalniizaslanik američkog predsednika Stiv Vitkof, kao i Trampov zet Džerad Kušner, koji će se nakon