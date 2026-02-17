Pevačica prvi put u javnosti nakon razvoda Goga Gačić blista u crnom odelu, pokazala go stomak: Evo ko joj je velika podrška u ovim trenucima (video)

Kako smo saznali, Goga uživa u novoj vezi sa članom svog benda Marko je komentarisao razvod i otkrio zbog čega su doneli tu odluku Pevačica Goga Gačić pojavila se večeras na promociji novog albuma Nadice Ademov, a ovo je njeno prvo pojavljivanje nakon saopštenja da se razvodi od supruga Marka Gačića.

Goga se pojavila sa kumom Tamarom Milutinović. Goga se ovoga puta odlučila za crnu kombinaciju, pantalone i kratki sako te joj se video stomak. Preko odela je imala crnu bundu, a vidno raspoložena, nije skidala osmeh dok je pozirala. Njoj je Tamara velika podrška, a sada su ruku pod ruku pozirale za medije. Podsetimo, Marko je nedavno govorio o krahu braka i razlozima. - Prosto nije išlo. Oglasili smo se zajedno, to je bilo jedino naše oglašavanje i mislim da će