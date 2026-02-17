(Video) Demonstranti srušili zaštitnu ogradu kod Ušća gde je planirana izgradnja akvarijuma, policija na terenu

Protest je organizovan nakon što je deo parka ograđen tokom noći Na ovaj protest su pozvali studenti u blokadi na svom zvaničnom nalogu na Instagramu, kao i tzv. zborovi Demonstranti okupljeni na protestu kod Ušća srušili su ogradu kojom je ograđen deo ovog parka, a gde je planirana izgradnja akvarijuma.

Oni su blokirali Bulevar Nikole Tesle na Novom Beogradu u znak protivljenja ovog gradnji. Demonstranti su se okupili na poziv zborova Zemuna i Novog Beograda i studenata u blokadi nakon što je noćas ograđen deo Parka Ušće u kom je planirana izgradnja akvarijuma. Oborili su delove metalne ograde i cepali plakate sa vizualizacijama budućeg akvarijuma. Prema snimcima dostupnim na društvenim mrežama, u Bulevaru Nikole Tesle su raspoređene i policijske snage.