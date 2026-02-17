Protest protiv akvarijuma na Ušću, građani blokirali Bulevar Nikole Tesle i rušili ograde (VIDEO)

Nekoliko desetina građana blokiralo je danas oko 12 časova Bulevar Nikole Tesle u Beogradu, kako bi izrazili nezadovoljstvo gradnjom akvarijuma u parku kod Ušća, a pojedini građani su obarali ogradu gde je planirana gradnja.

Poziv na ovaj protest uputili su beogradski zborovi. Grupa građana je uzvikivala „Ne damo Ušće“ i nosila transparente „Ne dirajte naša stabla“. Na protestu su bili prisutni policajci sa „maricama“. Pojedini građani su cepali plakate sa reklamom izgradnje akvarijuma i obarali delove ograda. Policajci su pokušali da spreče dalje rušenje te ograde i stali ispred nje, a nakon toga grupa građana je ušla u park Ušće i nastavila da tamo obara ograde i cepa plakate.