"Vučić udaljava Srbiju od EU": Evropska demokratska partija o napadima u Novom Sadu

Evropska demokratska stranka (EDP) osudila je danas nasilne napade na mirne studente i novinare ispred Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu u ponedeljak uveče, dodajući da zabrinutost izaziva nereagovanje policije na nasilje nad novinarima i studentima.

Na skupu u Novom Sadu nekoliko studenata je povređeno, uključujući jednog koji je zadobio tešku povredu glave, a napadnuti su i novinari koji su izveštavali sa protesta, saopštila je EDP. Uprkos jakom policijskom prisustvu, organi reda nisu uspeli da spreče napad i intervenisali su tek pošto se nasilje već dogodilo. Takva pasivnost pred organizovanom agresijom je duboko uznemirujuća i izaziva ozbiljnu zabrinutost, ukazao je generalni sekretar EDP Sandro Goci.