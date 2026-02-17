Tramp pojačava pritisak na Kijev: Ukrajini je bolje da brzo dođe za pregovarački sto

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump pojačao je pritisak na Ukrajinu da "brzo" postigne sporazum sa Rusijom uoči pregovora koje su SAD organizovale u Ženevi. "Ukrajini je bolje da brzo dođe za pregovarački sto", rekao je Tramp novinarima u avionu "Air Force One" na putu za Vašington.

Tramp se zalaže za okončanje sukoba koji je počeo u februaru 2022. godine, ali dve prethodne runde pregovora uz posredovanje SAD u Abu Dabiju nisu donele napredak, ocenjuje Gardijan. Moskva je tokom razgovora insistirala na teritorijalnim i političkim ustupcima Ukrajine, koje je Kijev odbacio kao ravne kapitulaciji. Pregovori u Ženevi, zakazani za 17. i 18. februar, održaće se u trilateralnom formatu uz učešće Ukrajine, Sjedinjenih Država i Rusije. Prema pisanju