Tramp: Biću indirektno uključen u pregovore sa Iranom

Druga runda pregovora Vašingtona i Teherana biće održana danas u Ženevi. Američki predsednik Donald Tramp poručio je da veruje da Iran želi da postigne dogovor o svom nuklearnom programu i ocenio je razgovore kao "veoma važne".

Donald Tramp istakao je da će biti "indirektno" uključen u pregovore između Irana i SAD, koji bi trebalo da počnu danas u Ženevi. Govoreći novinarima u predsedničkom avionu, Tramp je rekao da veruje da Iran želi da postigne dogovor o svom nuklearnom programu i ocenio je razgovore kao "veoma važne", preneo je Bi-Bi-Si. Šef Bele kuće je naveo da Teheran ne želi posledice neuspeha pregovora, podsećajući da su SAD prošlog leta bombardovale iranske nuklearne objekte uz