Đedović Handanović: NIS uputio zahtev SAD za produženje licence, odluka se očekuje do kraja nedelje

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je danas da je Naftna industrija Srbije (NIS) uputila zahtev za produženje licence za rad, a odluka američke administracije očekuje se krajem ove nedelje, javlja RTS.

Đedović ističe i da su u toku pregovori između Gaspromnjefta i MOL-a o otkupu ruskog dela akcija, kao i da veruje da će se u martu potpisati kupoprodajni ugovor. Handanović: MOL do kraja februara završava analizu za otkup akcija od Gaspromnjefta Dozvola za rad NIS-u ističe u petak, a ministarka Dubravka Đedović Handanović kaže da je NIS podneo zahtev za novu posebnu licencu Ministarstva finansija SAD. “NIS je uputio zahtev za produženje licence za rad. Znači da