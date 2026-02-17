"Tačke dnevnog reda su dogovorene ": I ruska i ukrajinska delegacija stigle u Ženevu na pregovore

Trilateralni pregovori između Rusije, Sjedinjenih Američkih Država i Ukrajine počeli su danas u hotelu Interkontinental u Ženevi, rekao je izvor za RIA Novosti.

Sastanci će se održati danas i sutra, 18. februara. Rusku delegaciju u Ženevi predvodi pomoćnik ruskog predsednika Vladimir Medinski. Specijalni izaslanik američkog predsednika Donalda Trampa, Stiv Vitkof, i zet američkog lidera, Džared Kušner, prisustvovaće sastanku o mirovnom procesu za Ukrajinu su na čelu delegacije SAD. Ukrajinsku delegaciju predvodi šef kabineta ukrajinskog predsednika, Kirilo Budanov. Iranska državna televizija saopštila je danas da je