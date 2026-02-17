U STRAVIČNOJ NESREĆI poginuo pravosnažno osuđen za zločine u Srebrenica U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jučer na području Kladnja smrtno je stradao Ostoja Stanišić, potvrđeno je iz više izvora bliskih istrazi.

Prema prvim informacijama, Stanišić je upravljao putničkim vozilom koje je, iz za sada neutvrđenih razloga, sletjelo s kolovoza i završilo u rijeci Drinjači, na lokalitetu Starić. Okolnosti pod kojima je došlo do slijetanja još nisu zvanično razjašnjene. Nakon prijave nesreće uslijedila je višesatna akcija spašavanja. Na terenu su bili angažovani pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, vatrogasne jedinice, kao i pripadnici Gorske službe