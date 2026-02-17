Mirovni pregovori Rusije i Ukrajine pod pokroviteljstvom SAD počeli u Ženevi

Slobodna Evropa pre 4 sati
Mirovni pregovori Rusije i Ukrajine pod pokroviteljstvom SAD počeli u Ženevi

Ukrajinski i ruski pregovarači započeli su najnovu rundu mirovnih pregovora pod pokroviteljstvom Sjedinjenih Država u Ženevi, potvrdio je 17. februara glavni ukrajinski pregovarač Rustem Umerov.

Razgovori su počeli svega nekoliko sati nakon još jednog ruskog noćnog napada na mete širom Ukrajine, u kojem su korištene stotine dronova i raketa. "Imamo okvir rada koji je usaglasio predsjednik Ukrajine i jasan mandat. Na dnevnom redu su sigurnosna i humanitarna pitanja", rekao je Umerov. Sastanci u Ženevi održavaju se sedmicu uoči četvrte godišnjice ruske invazije u punom obimu, sukoba u kojem je na obje strane poginulo ili ranjeno oko dva miliona ljudi.
Ključne reči

UkrajinaRusija

