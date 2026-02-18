Nuklearna manipulacija ili realna pretnja? Moskva i Peking tvrde - nema testova

Rusija i Kina nisu sprovodile nuklearna testiranja, izjavio je danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov, odbacujući navode koji su, kako je rekao, izneti sa američke strane.

"Ni Ruska Federacija ni Kina nisu sprovodile bilo kakva nuklearna testiranja. Takođe znamo da je predstavnik Narodne Republike Kine odlučno odbacio ove odluke", rekao je Peskov, prenosi "Izvestija". Ranije danas, visoki zvaničnik Sjedinjenih Američkih Država, pomoćnik državnog sekretara Kristofer Ju, izjavio je da je Kina u junu 2020. godine navodno izvela podzemnu nuklearnu probu na poligonu Lop Nor, pozivajući se na seizmičke podatke iz Kazahstana. Ju je na skupu