Završen protest u Sarajevu povodom tramvajske nesreće, novi zakazan za subotu

U Sarajevu je održan šesti po redu protest građana, uglavnom studenata i srednjoškolaca, povodom tramvajske nesreće u kojoj je prošlog četvrtka poginuo 23-godišnji student, a jedna devojka teško povređena.

Protest, na kome se okupilo nekoliko stotina građana, počeo je ispred Zemaljaskog muzeja, gde se desila nesreća, a učesnici protesta potom su krenuli prema centru grada, zaustavljajući se na nekoliko lokacija, gde je održano nekoliko kraćih govora.

U koloni su se čule zviždaljke i udaraljke, a iz mase su povici: "Ruke su vam krvave", "Izlazite napolje" i "Pravda, pravda", preneli su sarajevski mediji.

Nosili su i brojne transparentne, među kojima i one na kojima je ispisano: "Ko je odgovoran?", "Čiji potpis je poveo u smrt?", "Smrt nije ničiji politički poen! Sjašite!", "Linija odgovornosti postoji, zašto nije povučena?", "Kolege, gde ste?", "Omladina gine, džepovi se pune" i druge.

Protest je završen ispred tržnog centra SSC, gde su pročitani novi zahtevi vlastima, a najavljeno je da će novi veliki protest biti održan u subotu, na koji su pozvani akademici, glumci, umetnici profesori i nevladini aktivisti.

Novi zahtevi odnose se na hitnu sanaciju evidentnih bezbednosnih rizika, imenovanje stručnih rukovodilaca na sve upražnjene funkcije u nadležnim institucijama, uvođenje jasnih kriterija za dodelu socijalne pomoći poput besplatnih kupona i udžbenika kako bi pomoć išla onima kojima je potrebna, a ne deci funkcionera i onima kojima ta podrška nije neophodna.

Zatražena je i revizija budžeta prema prioritetima, kako bi se deo sredstava obezbedio za vozni park i održavanje, kao i javno objavljivanje plana sa svim imenima odgovornih osoba i konkretnim mjerama i definisanim rokovima od mesec dana do tri meseca za rešavanje problema.

Tokom protesta je saobraćaj u delovima centra Sarajeva zaustavljen.

Organizatori protesta ranije su izneli i zahteve koji podrazumevaju objavljivanje potpunih informacija o istrazi, uključujući podatke o servisiranju tramvaja, kao i snimak iz tramvaja u trenutku nesreće, povlačenje svih starih tramvaja dok ne prođu ponovno servisiranje, dostavljanje podataka o ispravnosti tramvaja građanima, ostavke svih odgovornih osoba, bezbedan javni prevoz i obustava privatizacije javnog gradskog prevoza.

Premijer Kantona Sarajevo Nihad Uk je podneo ostavku, a učesnici protesta su juče optužili ministarku obrazovanja u ostavci Naidu Hota-Muminović, navodeći da je uputila pretnje srednjoškolcima koji budu išli na proteste.

Tužilaštvo Kantona Sarajevo ranije danas je saopštilo da na istrazi tramvajske nesreće radi tim tužilaca Odeljenja za opšti i privredni kriminal i korupciju i da istraga vodi istraga se vodi u više pravaca, sa posebnim akcentom na tehničku ispravnost tramvaja.

(Beta, 18.02.2026)