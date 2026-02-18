Završen protest u Sarajevu povodom tramvajske nesreće, novi zakazan za subotu

Protest, na kome se okupilo nekoliko stotina građana, počeo je ispred Zemaljaskog muzeja, gde se desila nesreća, a učesnici protesta potom su krenuli prema centru grada, zaustavljajući se na nekoliko lokacija, gde je održano nekoliko kraćih govora.

U koloni su se čule zviždaljke i udaraljke, a iz mase su povici: “Ruke su vam krvave”, “Izlazite napolje” i “Pravda, pravda”, preneli su sarajevski mediji. Nosili su i brojne transparentne, među kojima i one na kojima je ispisano: “Ko je odgovoran?”, “Čiji potpis je poveo u smrt?”, “Smrt nije ničiji politički poen! Sjašite!”, “Linija odgovornosti postoji, zašto nije povučena?”, “Kolege, gde ste?”, “Omladina gine, džepovi se pune” i druge. Protest je završen ispred