Završen protest u Sarajevu povodom tramvajske nesreće, novi zakazan za subotu

Radio sto plus pre 55 minuta
Protest, na kome se okupilo nekoliko stotina građana, počeo je ispred Zemaljaskog muzeja, gde se desila nesreća, a učesnici protesta potom su krenuli prema centru grada, zaustavljajući se na nekoliko lokacija, gde je održano nekoliko kraćih govora.

U koloni su se čule zviždaljke i udaraljke, a iz mase su povici: “Ruke su vam krvave”, “Izlazite napolje” i “Pravda, pravda”, preneli su sarajevski mediji. Nosili su i brojne transparentne, među kojima i one na kojima je ispisano: “Ko je odgovoran?”, “Čiji potpis je poveo u smrt?”, “Smrt nije ničiji politički poen! Sjašite!”, “Linija odgovornosti postoji, zašto nije povučena?”, “Kolege, gde ste?”, “Omladina gine, džepovi se pune” i druge. Protest je završen ispred
