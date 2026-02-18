Tužilaštvo nastavlja istragu o tramvajskoj nesreći u Sarajevu, poboljšano stanje teško povređene devojke

RTS pre 52 minuta
Tužilaštvo nastavlja istragu o tramvajskoj nesreći u Sarajevu, poboljšano stanje teško povređene devojke

Tužilaštvo Kantona Sarajevo saopštilo je da se nastavlja istraga o iskliznuću tramvaja u kojem je jedan mladić poginuo, a četiri osobe povređene. Devojka koja je zadobila teške povrede boljeg je opšteg stanja, saopštili su iz sarajevske bolnice.

Tužilaštvo Kantona Sarajevo saopštilo je da nastavlja istragu o uzrocima tramvajske nesreće sa smrtnim ishodom, koja se, kako navode, vodi u više pravaca, s posebnim akcentom na tehničku ispravnost tramvaja. Naveli su da se nastavlja intenzivno preduzimanje radnji na dokazivanju u istrazi na kojem radi Ođeljenje za opšti privredni kriminal i korupciju, kao i da su saslušani svedoci i izuzeti snimci video nadzora. Do sada je, dodaju, saslušano 30 svedoka, izuzeto 10
