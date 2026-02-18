Glamočić: Poljoprivrednici imali ultimativne zahteve! Zabrana uvoza neprihvatljiva

Blic pre 3 sata
Glamočić: Poljoprivrednici imali ultimativne zahteve! Zabrana uvoza neprihvatljiva
Zahtev za regulaciju tržišta i uvođenje kvota je delimično prihvatljiv, ali podaci pokazuju da je uvoz značajno smanjen u poslednjih godina Treći zahtev vezan za otkup mleka odnosi se na pojedinačne slučajeve u zabačenim delovima zemlje, uglavnom zbog lošeg kvaliteta mleka Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić izjavio je danas da su predstavnici udruženja poljoprivrednika juče imali ultimativne zahteve, od kojih je samo zahtev da se
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Bez dogovora mlekara i ministra, državni sekretar za Euronews Srbija: Šta se dešavalo na sastanku iza zatvorenih vrata?

Bez dogovora mlekara i ministra, državni sekretar za Euronews Srbija: Šta se dešavalo na sastanku iza zatvorenih vrata?

Euronews pre 56 minuta
Glamočić: „Uvoz poljoprivrednih proizvoda ne može da se zabrani, na cene ne možemo da utičemo“

Glamočić: „Uvoz poljoprivrednih proizvoda ne može da se zabrani, na cene ne možemo da utičemo“

Serbian News Media pre 1 sat
Glamočić: Poljoprivrednici imali ultimativne zahteve, zabrana uvoza neprihvatljiva

Glamočić: Poljoprivrednici imali ultimativne zahteve, zabrana uvoza neprihvatljiva

RTV pre 3 sata
Glamočić: Nećemo zabraniti uvoz mleka, niti možemo da utičemo na cene

Glamočić: Nećemo zabraniti uvoz mleka, niti možemo da utičemo na cene

Radio 021 pre 2 sata
Glamočić: Uvoz poljoprivrednih proizvoda ne može da se zabrani, na cene ne možemo da utičemo

Glamočić: Uvoz poljoprivrednih proizvoda ne može da se zabrani, na cene ne možemo da utičemo

Nedeljnik pre 2 sata
Glamočić: Poljoprivrednici imali ultimativne zahteve, zabrana uvoza neprihvatljiva

Glamočić: Poljoprivrednici imali ultimativne zahteve, zabrana uvoza neprihvatljiva

Euronews pre 2 sata
Glamočić: Uvoz poljoprivrednih proizvoda ne može da se zabrani

Glamočić: Uvoz poljoprivrednih proizvoda ne može da se zabrani

Biznis.rs pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

MlekoPoljoprivreda

Ekonomija, najnovije vesti »

Udruženje Moja Srbija zahteva hitno puštanje u opticaj vaučera za odmor u Srbiji

Udruženje Moja Srbija zahteva hitno puštanje u opticaj vaučera za odmor u Srbiji

N1 Info pre 16 minuta
Srbija u opasnosti da izgubi prehrambeni suverenitet: "Ministar poljoprivrednike naziva pijancima i pita šta su u horoskopu"

Srbija u opasnosti da izgubi prehrambeni suverenitet: "Ministar poljoprivrednike naziva pijancima i pita šta su u horoskopu"

N1 Info pre 6 minuta
ESG Akademija otvara novi ciklus: znanje koje menja poslovnu kulturu regiona

ESG Akademija otvara novi ciklus: znanje koje menja poslovnu kulturu regiona

Nedeljnik pre 16 minuta
Produžen tender za izgradnju naftovoda Srbija-Mađarska, zatražena i zelena dozvola

Produžen tender za izgradnju naftovoda Srbija-Mađarska, zatražena i zelena dozvola

Ekapija pre 15 minuta
Udruženje „Moja Srbija“: Bez odlaganja da se pokrene ovogodišnja akcija podele turističkih vaučera za odmor u Srbiji

Udruženje „Moja Srbija“: Bez odlaganja da se pokrene ovogodišnja akcija podele turističkih vaučera za odmor u Srbiji

Danas pre 6 minuta