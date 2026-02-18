Glamočić: Poljoprivrednici imali ultimativne zahteve, zabrana uvoza neprihvatljiva

Zahtev za regulaciju tržišta i uvođenje kvota je delimično prihvatljiv, ali podaci pokazuju da je uvoz značajno smanjen u poslednjih godina Treći zahtev vezan za otkup mleka odnosi se na pojedinačne slučajeve u zabačenim delovima zemlje, uglavnom zbog lošeg kvaliteta mleka Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić izjavio je danas da su predstavnici udruženja poljoprivrednika juče imali ultimativne zahteve, od kojih je samo zahtev da se