Sinod SPC razrešio arhiepiskopa i mitropolita žičkog Justina: Optužili ga da je „uporno obmanjivao javnost da je ‘politički progonjen'“

Danas pre 4 sati  |  Beta
Sinod SPC razrešio arhiepiskopa i mitropolita žičkog Justina: Optužili ga da je „uporno obmanjivao javnost da je ‘politički…

Sveti Arhijerejski Sinod Srpske Pravoslavne Crkve (SPC) na današnjoj sednici doneo je odluku o razrešenju dužnosti arhiepiskopa i mitropolita žičkog Justina do redovnog zasedanja Svetog Arhijerejskog Sabora ove godine i pokrenuo postupak za utvrđivanje njegove kanonske odgovornosti.

Sinod SPC je, kako se navodi u saopštenju, za administratora eparhije žičke, do predstojećeg zasedanja Sabora, imenovao arhiepiskopa i mitropolita niškog Arsenija. Dodali su da su u toku redovnog postupka pregleda materijalno-finansijskog poslovanja eparhija SPC, Komisija Patrijaršijskog upravnog odbora, a potom i Komisija Sinoda, prikupile materijalne dokaze na osnovu kojih je utvrđeno da je Justin počinio „brojne kanonske i druge crkvene prestupe u upravljanju
