Oglasila se SPC o suspenziji mitropolita Justina koji je podržao studente

Sveti Arhijerejski Sinod doneo je 18. februara odluku da suspenduje arhiepiskopa i mitropolita žičkog Justina, a povodom toga oglasila se Srpska pravoslavna crkva (SPC).

"Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve doneo je na sednici 18. februara odluku o razrešenju dužnosti upravljanja Eparhijom žičkom Njegovog visokopreosveštenstva arhiepiskopa i mitropolita žičkog Justina, do redovnog zasedanja Svetog arhijerejskog sabora 2026. godine. Istovremeno je pokrenut postupak za utvrđivanje njegove kanonske odgovornosti", navodi se. Odluka je, kako kažu, doneta na osnovu 74. kanona svetih Apostola i člana 70 stav 1 tačaka 20 i 35