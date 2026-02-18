Oglasila se SPC o suspenziji mitropolita Justina koji je podržao studente

Nova pre 1 sat
Oglasila se SPC o suspenziji mitropolita Justina koji je podržao studente

Sveti Arhijerejski Sinod doneo je 18. februara odluku da suspenduje arhiepiskopa i mitropolita žičkog Justina, a povodom toga oglasila se Srpska pravoslavna crkva (SPC).

"Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve doneo je na sednici 18. februara odluku o razrešenju dužnosti upravljanja Eparhijom žičkom Njegovog visokopreosveštenstva arhiepiskopa i mitropolita žičkog Justina, do redovnog zasedanja Svetog arhijerejskog sabora 2026. godine. Istovremeno je pokrenut postupak za utvrđivanje njegove kanonske odgovornosti", navodi se. Odluka je, kako kažu, doneta na osnovu 74. kanona svetih Apostola i člana 70 stav 1 tačaka 20 i 35
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Razrešen mitropolit Justin

Razrešen mitropolit Justin

Glas Šumadije pre 23 minuta
SPC o razrešenju Justina: Počinio brojne prestupe u upravljanju eparhijom, obmanjivao javnost da je "politički progonjen"

SPC o razrešenju Justina: Počinio brojne prestupe u upravljanju eparhijom, obmanjivao javnost da je "politički progonjen"

Glas Zaječara pre 58 minuta
Sinod SPC razrešio mitropolita žičkog Justina: Osumnjičen da je počinio brojne prestupe u upravljanju eparhijom

Sinod SPC razrešio mitropolita žičkog Justina: Osumnjičen da je počinio brojne prestupe u upravljanju eparhijom

Newsmax Balkans pre 1 sat
Sinod SPC razrešio arhiepiskopa i mitropolita žičkog Justina: Optužili ga da je „uporno obmanjivao javnost da je ‘politički…

Sinod SPC razrešio arhiepiskopa i mitropolita žičkog Justina: Optužili ga da je „uporno obmanjivao javnost da je ‘politički progonjen'“

Danas pre 1 sat
Mitropolit žički Justin razrešen upravljanja eparhijom: Crkveni sukob sa odjekom u javnosti Mitropolit žički Justin

Mitropolit žički Justin razrešen upravljanja eparhijom: Crkveni sukob sa odjekom u javnosti Mitropolit žički Justin

Volim Zrenjanin pre 44 minuta
Sinod SPC razrešio mitropolita žičkog Justina

Sinod SPC razrešio mitropolita žičkog Justina

Morava info pre 58 minuta
SPC suspendovala mitropolita Justina koji je podržao studente: "Obmanjivao javnost da je politički progonjen"

SPC suspendovala mitropolita Justina koji je podržao studente: "Obmanjivao javnost da je politički progonjen"

Radio 021 pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

SPC

Društvo, najnovije vesti »

Četres prva

Četres prva

Danas pre 19 minuta
Nakon decenije borbe, orao krstaš se vraća na nebo iznad Srbije

Nakon decenije borbe, orao krstaš se vraća na nebo iznad Srbije

Danas pre 24 minuta
Sretenje na kome se niko ne susreće

Sretenje na kome se niko ne susreće

Danas pre 49 minuta
Ministar Mali upozorio na internet prevaru na društvenim mrežama sa njegovim likom

Ministar Mali upozorio na internet prevaru na društvenim mrežama sa njegovim likom

Danas pre 54 minuta
Kampanja podrške redakcijama Nova.rs, TV Nova, N1, Radara i Danasa u susret ključnim odlukama United grupe

Kampanja podrške redakcijama Nova.rs, TV Nova, N1, Radara i Danasa u susret ključnim odlukama United grupe

Danas pre 1 sat