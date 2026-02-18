Sinod SPC razrešio mitropolita žičkog Justina

Morava info pre 2 sata
Sinod SPC razrešio mitropolita žičkog Justina

Sinod SPC je odlučio da razreši dužnosti mitropolita žičkog Justina i da pokrene postupak za, kako se navodi, utvrđivanje njegove kanonske odgovornosti.

Za administratora Eparhije žičke je imenovan mitropolit niški Arsenije. U saopštenju koje je objavljeno na sajtu SPC se navodi da su, u toku redovnog postupka pregleda materijalno-finansijskog poslovanja eparhija SPC Komisija Patrijaršijskog upravnog odbora, a potom i Komisija Svetog Arhijerejskog Sinoda, prikupile materijalne dokaze, na osnovu kojih je utvrđeno da je mitropolit Justin počinio brojne kanonske i druge crkvene prestupe u upravljanju poverenom mu
