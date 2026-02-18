Vatikan neće učestvovati u Trampovom Odboru za mir

Danas pre 51 minuta  |  Danas Online
Vatikan neće učestvovati u Trampovom Odboru za mir

Vatikan neće učestvovati u inicijativi američkog predsednika Donalda Trampa pod nazivom „Odbor za mir“, izjavio je u utorak kardinal Pjetro Parolin, najviši diplomatski zvaničnik Vatikana, dodajući da bi napore za rešavanje kriznih situacija trebalo da vodi Ujedinjene nacije.

Kako piše Rojters, Papa Lav, prvi papa iz Sjedinjenih Američkih Država i kritičar nekih Trampovih politika, pozvan je da se pridruži odboru u januaru. Prema Trampovom planu za Gazu, koji je doveo do krhkog primirja u oktobru, odbor je trebalo da nadgleda privremeno upravljanje Gazom. Tramp je potom izjavio da će odbor, sa njim kao predsedavajućim, biti proširen kako bi se bavio globalnim sukobima. Odbor će svoj prvi sastanak održati u Vašingtonu u četvrtak, na
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Vatikan neće učestvovati u Trampovom Odboru za mir

Vatikan neće učestvovati u Trampovom Odboru za mir

Radio 021 pre 26 minuta
Kardinal Parolin: Vatikan neće učestvovati u Trampovom Odboru za mir

Kardinal Parolin: Vatikan neće učestvovati u Trampovom Odboru za mir

RTV pre 1 sat
Kardinal Parolin: Vatikan neće učestvovati u Trampovom Odboru za mir

Kardinal Parolin: Vatikan neće učestvovati u Trampovom Odboru za mir

RTS pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

VašingtonRojtersVatikanDonald TrampGaza

Svet, najnovije vesti »

Sanae Takaiči ponovo premijerka Japana nakon rekordne pobede LDP-a

Sanae Takaiči ponovo premijerka Japana nakon rekordne pobede LDP-a

Insajder pre 35 minuta
SAD razmatraju izlazak iz Međunarodne agencije za energiju zbog politike zelene tranzicije

SAD razmatraju izlazak iz Međunarodne agencije za energiju zbog politike zelene tranzicije

Insajder pre 19 minuta
Pezeškijan: Iran otvoren za proveru kako bi dokazao da nema nuklearnu bombu

Pezeškijan: Iran otvoren za proveru kako bi dokazao da nema nuklearnu bombu

RTV pre 31 minuta
SAD: Napustićemo Međunarodnu agenciju za energiju ako ne odustane od zelene tranzicije

SAD: Napustićemo Međunarodnu agenciju za energiju ako ne odustane od zelene tranzicije

RTV pre 20 minuta
Ukrajinska PVO oborila 100 ruskih dronova tokom noći

Ukrajinska PVO oborila 100 ruskih dronova tokom noći

RTV pre 11 minuta