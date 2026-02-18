Vatikan neće učestvovati u Trampovom Odboru za mir

Vatikan neće učestvovati u inicijativi američkog predsednika Donalda Trampa pod nazivom „Odbor za mir“, izjavio je u utorak kardinal Pjetro Parolin, najviši diplomatski zvaničnik Vatikana, dodajući da bi napore za rešavanje kriznih situacija trebalo da vodi Ujedinjene nacije.

Kako piše Rojters, Papa Lav, prvi papa iz Sjedinjenih Američkih Država i kritičar nekih Trampovih politika, pozvan je da se pridruži odboru u januaru. Prema Trampovom planu za Gazu, koji je doveo do krhkog primirja u oktobru, odbor je trebalo da nadgleda privremeno upravljanje Gazom. Tramp je potom izjavio da će odbor, sa njim kao predsedavajućim, biti proširen kako bi se bavio globalnim sukobima. Odbor će svoj prvi sastanak održati u Vašingtonu u četvrtak, na