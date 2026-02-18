Kardinal Parolin: Vatikan neće učestvovati u Trampovom Odboru za mir

Sveta Stolica neće učestvovati u Odboru za mir američkog predsednika Donalda Trampa, izjavio je državni sekretar Vatikana, kardinal Pjetro Parolin. Ističe da ta inicijativa po svojoj prirodi nije primerena ulozi Svete Stolice i da rešavanje međunarodnih kriza treba da bude u nadležnosti Ujedinjenih nacija.

Odgovarajući na pitanja novinara o učešću Italije kao posmatrača u Odboru za mir, kardinal Pjetro Parolin je naveo da postoje određene tačke koje izazivaju nedoumice. "Postoje kritične tačke koje bi zahtevale dodatna objašnjenja. Važno je da se pokušava pronaći odgovor, ali za nas postoje pitanja koja bi trebalo razjasniti", rekao je Parolin, prenosi Vatikan njuz. Državni sekretar Vatikana je istakao da Sveta Stolica smatra da bi kriznim situacijama na međunarodnom
