Zelenski: Do sada iz Rusije vraćeno 2.000 ukrajinske dece

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da je do danas vraćeno u zemlju 2.000 ukrajinske dece koju je Rusija držala u zarobljeništvu. „Svaki od ovih povrataka je omogućen zahvaljujući svakodnevnim naporima našeg naroda, organizacija civilnog društva i naših međunarodnih partnera.

Zahvalni smo svima koji su doprineli ovoj borbi za budućnost naše dece, naše zemlje i celog slobodnog sveta“, napisao je danas Zelenski na platformi Iks (X). Predsednik Ukrajine je dodao da je put do povratka sve dece dug i težak. „Hiljade ukrajinske dece je i dalje u zarobljeništvu Rusije i svakodnevno postaju žrtve njenih zločina“, dodao je Zelenski.