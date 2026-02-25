Evropska komisija dala zeleno svetlo: Zatražena saglasnost za pregovore o ukidanju rominga sa našim regionom

Kurir pre 1 sat
Evropska komisija dala zeleno svetlo: Zatražena saglasnost za pregovore o ukidanju rominga sa našim regionom

Evropska komesarka za proširenje Marta Kos saopštila je da je Evropska komisija predložila pokretanje pregovora o ukidanju rominga između Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana.

Po okončanju sporazuma sa svakom pojedinačnom državom i njihovom potpunom usklađivanju sa pravilima EU u oblasti rominga, građani koji putuju između EU i Zapadnog Balkana moći će da obavljaju pozive, šalju SMS poruke i koriste mobilni internet bez dodatnih troškova rominga. Kako se ističe u saopštenju Evropske komisije, to bi omogućilo komunikaciju po domaćim cenama ne samo za građane i kompanije sa Zapadnog Balkana koji borave u EU, već i za putnike iz EU koji
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Evropska komisija predložila početak pregovora o proširenju EU rominga na Zapadni Balkan Novo

Evropska komisija predložila početak pregovora o proširenju EU rominga na Zapadni Balkan Novo

REUC pre 1 sat
Predloženo ukidanje rominga između EU i Zapadnog Balkana

Predloženo ukidanje rominga između EU i Zapadnog Balkana

Vesti online pre 1 sat
Evropska komisija predložila početak pregovora o proširenju EU rominga na Zapadni Balkan

Evropska komisija predložila početak pregovora o proširenju EU rominga na Zapadni Balkan

Serbian News Media pre 2 sata
Evropska komisija predložila početak pregovora o proširenju EU rominga na Zapadni Balkan

Evropska komisija predložila početak pregovora o proširenju EU rominga na Zapadni Balkan

Biznis.rs pre 2 sata
Evropska komisija predložila početak pregovora o proširenju EU rominga na Zapadni Balkan

Evropska komisija predložila početak pregovora o proširenju EU rominga na Zapadni Balkan

Radio 021 pre 2 sata
Kraj neprijatnih iznenađenja s računom? EU hoće da ukine roming sa Zapadnim Balkanom

Kraj neprijatnih iznenađenja s računom? EU hoće da ukine roming sa Zapadnim Balkanom

B92 pre 2 sata
„Roming kao kod kuće“: Evropska komisija predložila početak pregovora o proširenju EU rominga na Zapadni Balkan

„Roming kao kod kuće“: Evropska komisija predložila početak pregovora o proširenju EU rominga na Zapadni Balkan

Forbes pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

BalkanEvropska UnijaInternetEUSMSEvropska komisija

Svet, najnovije vesti »

Ludo i sumanuto: Kremlj o „nuklearnoj opciji“ za Kijev

Ludo i sumanuto: Kremlj o „nuklearnoj opciji“ za Kijev

Sputnik pre 2 minuta
"Hitno napustite zemlju, postoji rizik od rata!" Građanima stiglo zlokobno upozorenje, Amerika već počela evakuaciju: "Tenzije…

"Hitno napustite zemlju, postoji rizik od rata!" Građanima stiglo zlokobno upozorenje, Amerika već počela evakuaciju: "Tenzije su visoke!"

Blic pre 2 minuta
BBC o netačnostima u govoru Trampa: Nije bilo rata Srbije i Kosova, koristi od carina, investicija

BBC o netačnostima u govoru Trampa: Nije bilo rata Srbije i Kosova, koristi od carina, investicija

Beta pre 42 minuta
Vens: Tramp i dalje preferira diplomatsko rešenje sa Iranom

Vens: Tramp i dalje preferira diplomatsko rešenje sa Iranom

RTV pre 22 minuta
BBC o netačnostima u govoru Trampa: Nije bilo rata Srbije i Kosova, koristi od carina, investicija

BBC o netačnostima u govoru Trampa: Nije bilo rata Srbije i Kosova, koristi od carina, investicija

Serbian News Media pre 46 minuta