Evropska komisija dala zeleno svetlo: Zatražena saglasnost za pregovore o ukidanju rominga sa našim regionom

Evropska komesarka za proširenje Marta Kos saopštila je da je Evropska komisija predložila pokretanje pregovora o ukidanju rominga između Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana.

Po okončanju sporazuma sa svakom pojedinačnom državom i njihovom potpunom usklađivanju sa pravilima EU u oblasti rominga, građani koji putuju između EU i Zapadnog Balkana moći će da obavljaju pozive, šalju SMS poruke i koriste mobilni internet bez dodatnih troškova rominga. Kako se ističe u saopštenju Evropske komisije, to bi omogućilo komunikaciju po domaćim cenama ne samo za građane i kompanije sa Zapadnog Balkana koji borave u EU, već i za putnike iz EU koji