Evropska komisija predložila početak pregovora o proširenju EU rominga na Zapadni Balkan

Biznis.rs pre 4 sati  |  Redakcija Biznis.rs
Evropska komisija predložila početak pregovora o proširenju EU rominga na Zapadni Balkan

Građani Balkana bliži jeftinijim pozivima u EU

Evropska komisija predložila je otvaranje pregovora s Albanijom, Bosnom i Hercegovinom, Kosovom, Crnom Gorom, Severnom Makedonijom i Srbijom o njihovom integrisanju u roming sistem Evropske unije. „Kada se finalizuju sporazumi sa svakim od partnera i nakon što se oni u potpunosti usklade s pravilima EU o romingu, osobe koje putuju između EU i Zapadnog Balkana moći će da pozivaju, šalju tekstualne poruke i koriste mobilne podatke bez dodatnih naknada za roming“,
Otvori na biznis.rs

Povezane vesti »

Kraj rominga na pomolu: Novi plan EU za Srbiju i region, internet i pozivi bez doplate

Kraj rominga na pomolu: Novi plan EU za Srbiju i region, internet i pozivi bez doplate

Dnevnik pre 13 minuta
Evropska komisija predložila početak pregovora o proširenju EU rominga na Zapadni Balkan Novo

Evropska komisija predložila početak pregovora o proširenju EU rominga na Zapadni Balkan Novo

REUC pre 3 sata
Evropska komisija dala zeleno svetlo: Zatražena saglasnost za pregovore o ukidanju rominga sa našim regionom

Evropska komisija dala zeleno svetlo: Zatražena saglasnost za pregovore o ukidanju rominga sa našim regionom

Kurir pre 3 sata
Predloženo ukidanje rominga između EU i Zapadnog Balkana

Predloženo ukidanje rominga između EU i Zapadnog Balkana

Vesti online pre 2 sata
Evropska komisija predložila početak pregovora o proširenju EU rominga na Zapadni Balkan

Evropska komisija predložila početak pregovora o proširenju EU rominga na Zapadni Balkan

Serbian News Media pre 3 sata
Evropska komisija predložila početak pregovora o proširenju EU rominga na Zapadni Balkan

Evropska komisija predložila početak pregovora o proširenju EU rominga na Zapadni Balkan

Radio 021 pre 3 sata
Kraj neprijatnih iznenađenja s računom? EU hoće da ukine roming sa Zapadnim Balkanom

Kraj neprijatnih iznenađenja s računom? EU hoće da ukine roming sa Zapadnim Balkanom

B92 pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KosovoBalkanCrna GoraBosnaHercegovinaBosna i HercegovinaEvropska UnijaMakedonijaEUAlbanijaEvropska komisijaSeverna MakedonijavestiPregovori

Svet, najnovije vesti »

Izaslanik SAD Vitkof: Zvaničnici SAD i Ukrajine sutra ponovo razgovaraju u Ženevi

Izaslanik SAD Vitkof: Zvaničnici SAD i Ukrajine sutra ponovo razgovaraju u Ženevi

Danas pre 8 minuta
„Strašan propust“: Ko je Lorans de Kar, direktorka Luvra, koja je podnela ostavku?

„Strašan propust“: Ko je Lorans de Kar, direktorka Luvra, koja je podnela ostavku?

Danas pre 33 minuta
Posle smrti El Menča fantastični optimizam predsednice Meksika i Fife - "samo 34 ubistva za 24 sata", sve je spremno za…

Posle smrti El Menča fantastični optimizam predsednice Meksika i Fife - "samo 34 ubistva za 24 sata", sve je spremno za Mundijal

RTS pre 33 minuta
"Najveća ekonomija ikada" - poručio je Tramp u obraćanju, a šta zapravo kažu brojke

"Najveća ekonomija ikada" - poručio je Tramp u obraćanju, a šta zapravo kažu brojke

Euronews pre 3 minuta
Hemikalije iz elektronskog otpada pronađene u mozgu i telima delfina

Hemikalije iz elektronskog otpada pronađene u mozgu i telima delfina

Newsmax Balkans pre 8 minuta