Evropska komisija predložila početak pregovora o proširenju EU rominga na Zapadni Balkan

Serbian News Media pre 40 minuta
Evropska komisija predložila početak pregovora o proširenju EU rominga na Zapadni Balkan
Evropska komisija predložila je otvaranje pregovora s Albanijom, Bosnom i Hercegovinom, Kosovom, Crnom Gorom, Severnom Makedonijom i Srbijom o njihovom integrisanju u roming sistem Evropske unije. „Kada se finalizuju sporazumi sa svakim od partnera i nakon što se oni u potpunosti usklade s pravilima EU o romingu, osobe koje putuju između EU i Zapadnog Balkana moći će da pozivaju, šalju tekstualne poruke i koriste mobilne podatke bez dodatnih naknada za roming“,
KosovoBalkanCrna GoraBosnaHercegovinaBosna i HercegovinaEvropska UnijaMakedonijaEUAlbanijaEvropska komisijaSeverna Makedonija

