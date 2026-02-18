(Foto) Poznati jutjuber doživeo nesreću u Novom Sadu. Ovaj auto je slupao, po putu rasuti delovi skupocenog BMW-a

Poznati jutjuber Bojan Simonović, poznatiji kao Simi, doživeo je tešku saobraćajnu nezgodu rano jutros u Novom Sadu.

Skupoceni BMW koji je u vlasništvu poznatog Jutjubera slupan je a delovi su nakon saobraćajke bili rasuti po ulici. Razmere štete su velike, a kako je preneo Blic mladi Jutjuber je navodno izgubio kontrolu nad vozilom. Na snimku koji kruži društvenim mrežama jasno se vidi totalno uništen skupoceni "BMW M4 CS", čija se vrednost procenjuje na vrtoglavih 200.000 evra. A post shared by @ns_kriticni_vozaci Automobil je smrskan od siline udarca, delovi su rasuti po