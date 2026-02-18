Isplivala fotografija jutjubera pre udesa: Ispred Simija pun sto flaša pića, a onda se zakucaom BMW u parkirana vozila (foto)

Jutjuber Bojan Simonović, poznatiji na društvenim mrežama kao Simi, priveden je nakon saobraćajne nezgode, a na internetu se u međuvremenu pojavila fotografija iz noćnog provoda koja je, prema navodima, nastala neposredno pre incidenta.

Naime, on je na svom Instagram profilu objavio fotografiju na kojoj je u društvu prijatelja. Na stolu ispred njih nalaze se čaše i flaše pića, što je dodatno podgrejalo spekulacije o događajima koji su usledili iste noći. Prema pisanju medija, nezgoda se dogodila u ranim jutarnjim satima, nakon čega je intervenisala policija. Jutjuber je podvrgnut alkotestiranju, koje je, kako se navodi, pokazalo 1,6 promila alkohola u krvi. Nakon toga je priveden i zadržan radi