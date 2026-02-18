Šta se desilo u zgradi Vlade na sastanku s mlekarima: Zavisi od toga da li ste gledali RTS ili N1

Posle propalih pregovora s ministrom pojloprivrede u Vladi Srbije, pobunjeni poljoprivrednici ušli su u osmi dan blokada.

Šta se juče desilo u zgradi Vlade, na sastanku ministra poljoprivrede s pobunjenim mlekarima - zavisi od toga da li ste jutros gledali RTS ili N1. Dragan Glamočić, ministar poljoprivrede za RTS: "Ima jedna naša narodna izreka koja kaže - kako sam se nadala, dobro sam se udala". Dejan Trajković iz Udruženja "Naše mleko" za N1: "Verujte mi, nećemo odustati, samo će biti još gore i gore, jer mi nemamo kud. Mi smo u principu u bankrotu, samo što nas to niko nije