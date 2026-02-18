Poljoprivrednik: Ministar Glamočić treba da podnese ostavku jer je odgovoran za lošu agrarnu politiku

Predsednik Saveza udruženja poljoprivrednika Banata, Dragan Kleut izjavio je danas da bi ministar poljoprivrede, Dragan Glamočić trebalo odmah da podnese ostavku jer, kao kreator poljoprivredne politike od 2012, nije obezbedio uslove za privređivanje.

On je za Betu rekao da je izjava Glamočića da se poljoprivrednici ne bave tim poslom ako nemaju računicu nedostojna te pozicije u Vladi Srbije. „Glamočić bi trebalo da zna da nije ministar Srpske napredne stranke (SNS) nego poljoprivrednika Srbije“, rekao je Kleut i pozvao Glamočića da podnese ostavku. On je rekao da karteli dogovorom određuju cene poljoprivrednih proizvoda na tržištu, a da se uvoze sa svih strana. „Netačno je da se mleko uvozi samo iz EU, uvezeno