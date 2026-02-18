Poljoprivrednik: Ministar Glamočić treba da podnese ostavku jer je odgovoran za lošu agrarnu politiku

Nova ekonomija pre 1 sat
Poljoprivrednik: Ministar Glamočić treba da podnese ostavku jer je odgovoran za lošu agrarnu politiku

Predsednik Saveza udruženja poljoprivrednika Banata, Dragan Kleut izjavio je danas da bi ministar poljoprivrede, Dragan Glamočić trebalo odmah da podnese ostavku jer, kao kreator poljoprivredne politike od 2012, nije obezbedio uslove za privređivanje.

On je za Betu rekao da je izjava Glamočića da se poljoprivrednici ne bave tim poslom ako nemaju računicu nedostojna te pozicije u Vladi Srbije. „Glamočić bi trebalo da zna da nije ministar Srpske napredne stranke (SNS) nego poljoprivrednika Srbije“, rekao je Kleut i pozvao Glamočića da podnese ostavku. On je rekao da karteli dogovorom određuju cene poljoprivrednih proizvoda na tržištu, a da se uvoze sa svih strana. „Netačno je da se mleko uvozi samo iz EU, uvezeno
Otvori na novaekonomija.rs

Povezane vesti »

Nastavljaju se blokade puteva, poljoprivrednik o sastanku sa Glamočićem: Ljudi kažu da nikad nisu doživeli takvo poniženje

Nastavljaju se blokade puteva, poljoprivrednik o sastanku sa Glamočićem: Ljudi kažu da nikad nisu doživeli takvo poniženje

N1 Info pre 21 minuta
Kleut: „Ministar Glamočić treba da podnese ostavku jer je odgovoran za lošu agrarnu politiku“

Kleut: „Ministar Glamočić treba da podnese ostavku jer je odgovoran za lošu agrarnu politiku“

Serbian News Media pre 31 minuta
Kleut: Ministar Glamočić treba da podnese ostavku, jer je odgovoran za lošu agrarnu politiku

Kleut: Ministar Glamočić treba da podnese ostavku, jer je odgovoran za lošu agrarnu politiku

Danas pre 1 sat
Kleut: Ministar Glamočić treba da podnese ostavku jer je odgovoran za lošu agrarnu politiku

Kleut: Ministar Glamočić treba da podnese ostavku jer je odgovoran za lošu agrarnu politiku

Radio sto plus pre 57 minuta
Šta je rešenje za tržišne viškove u mlekarama?

Šta je rešenje za tržišne viškove u mlekarama?

Biznis.rs pre 2 sata
RADIKALIZACIJA PROTESTA: Blokade poljoprivrednika u Bogatiću na tri lokacije

RADIKALIZACIJA PROTESTA: Blokade poljoprivrednika u Bogatiću na tri lokacije

Šabačke novosti pre 2 sata
Poljoprivrednici nastavljaju sa protestima: Put Čačak-Kraljevo biće blokiran do 18 časova

Poljoprivrednici nastavljaju sa protestima: Put Čačak-Kraljevo biće blokiran do 18 časova

Nova ekonomija pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Vlada SrbijeSrpska napredna strankaSNSEUBanatMlekoPoljoprivreda

Ekonomija, najnovije vesti »

Snažniji privredni zamah Srbije zavisi od novih tehnoloških investicija koje izostaju

Snažniji privredni zamah Srbije zavisi od novih tehnoloških investicija koje izostaju

Forbes pre 12 minuta
Nastavljaju se blokade puteva, poljoprivrednik o sastanku sa Glamočićem: Ljudi kažu da nikad nisu doživeli takvo poniženje

Nastavljaju se blokade puteva, poljoprivrednik o sastanku sa Glamočićem: Ljudi kažu da nikad nisu doživeli takvo poniženje

N1 Info pre 21 minuta
Njegov lik koriste za sajt preko kog se "lako zaradi veliki novac" - Siniša Mali upozorava na prevaru

Njegov lik koriste za sajt preko kog se "lako zaradi veliki novac" - Siniša Mali upozorava na prevaru

N1 Info pre 41 minuta
MMF očekuje tri odsto privrednog rasta u Srbiji, ali snažniji zamah zavisi od novih investicija

MMF očekuje tri odsto privrednog rasta u Srbiji, ali snažniji zamah zavisi od novih investicija

Nova ekonomija pre 21 minuta
Zaboravite dizelaše, ovi benzinski motori troše manje nego što mislite

Zaboravite dizelaše, ovi benzinski motori troše manje nego što mislite

Kamatica pre 21 minuta