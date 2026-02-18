Drugi dan pregovora u Ženevi, Kijev poručuje da neće predati Donbas Rusiji

Rat u Ukrajini – 1.456. dan. Delegacije Ukrajine, Rusije i Sjedinjenih Država nastavljaju mirovne pregovore u Ženevi. Predsednik Volodimir Zelenski naložio je svom pregovaračkom timu da organizuje sastanak s ruskim liderom Vladimirom Putinom.

Sastanci su prvog dana u Ženevi bili bilateralni i trilateralni, a pregovori napeti i trajali su šest sati, rekao je izvor iz pregovaračkog tima za ruske medije. Održani su iza zatvorenih vrata. Vođeni su u formatu rusko-američkih, rusko-ukrajinskih i rusko-američko-ukrajinskih konsultacija, a prema izvoru ruskih medija, odvijali su se u napetoj atmosferi. Savetnik predsednika Ukrajine Sergij Leščenko potvrdio je da su se razgovori održali uz prisustvo evropskih
