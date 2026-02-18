Vremenska prognoza 19. februar 2026.

Jutro će biti hladno i vedro, jedino na severu Vojvodine oblačno ponegde sa slabom kišom. Tokom dana toplije, uz duže sunčane periode. Uveče i u noći ka petku ponovo naoblačenje s kišom, na planinama i sa snegom. Jutarnja temperatura od -5 do 3, najviša dnevna od 10 na istoku do čak 17 stepeni na zapadu Srbije. U Beogradu sunčani intervali. Jutro hladno, tokom dana prijatnih 15 stepeni. Uveče jače naoblačenje s kišom.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 19.02.2026. Četvrtak Jutro hladno i iznad većeg dela pretežno vedro,osim na severu Vojvodine gde će biti umereno do potpuno oblačno, ponegde sa slabom kišom. Tokom dana promenljivo oblačno i toplije sa sunčanim intervalima. Vetar slab i umeren južni i jugoistočni, od sredine dana u pojačanju. Uveče i tokom noći ka petku u zapadnoj polovini zemlje jače naoblačenje sa kišom, u