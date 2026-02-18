Šok! Zahlađenje, pa neverovatan skok temperature vazduha: Evo kada nas očekuje 20 stepeni

Srbiju u četvrtak očekuju osetnije otopljene, a južno strujanje doneće prolećne temperature i biće i do 17 stepeni, u Beogradu do 15.

Već u noći ka petku promena vremena i jače naoblačenje sa kišom, na višim planinama sa snegom U petak velika temperaturna razlika između severa i juga. Očekuje se jače zahlađenje sa kišom, na planinama sa snegom. Tokom petka centar ciklona premštaće se preko našeg područja, uz kišu i zahlađenje, a vetar će biti u skretanju na jak severozapadni. Na planinama se očekuje sneg. Tokom dana očekuje se jače zahlađenje, pa će kiša preći u susnežicu u sneg i u nižim