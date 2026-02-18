Bivše vođe tzv. OVK u završnim izjavama u Hagu izjasnili se da nisu krivi; Tači: Ne bi bilo nezavisnosti tzv. Kosova bez NATO-a…

HAG - Četvorica bivših vođa tzv. OVK kojima se u Specijalizovanim većima u Hagu sudi za ratne zločine danas su se u završnim izjavama pred sudskim većem izjasnili da nisu krivi i izneli tvrdnju da optužbe tužilaštva protiv njih ne stoje.

Pred Specijalizovanim većima u Hagu danas je na suđenju četvorici bivših vođa tzv. OVK okončano iznošenje završnih reči, a predsedavajući sudija je rekao da će sud blagovremeno obavestiti kada će presuda biti doneta. Prema pravilima suda, presuda treba da bude doneta u roku od 90 dana od završetka dokaznog postupka, a ako je zbog okolnosti potrebno dodatno vreme, taj rok može biti produžen za još 60 dana. Tužilaštvo je u završnoj reči zatražilo po 45 godina zatvora