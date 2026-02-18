Policija u Zrenjaninu zaustavila i oduzela kamion vozaču koji je vozio bez dozvole

RTV pre 2 sata  |  Tanjug
ZRENJANIN - Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Zrenjaninu zaustavili su na putu između Zrenjanina i Novog Sada pedesetogodišnjeg vozača kamiona marke "MAN" koji je vozio bez vozačke dozvole i sa 0,33 promila alkohola u organizmu, saopštila je danas Policijska uprava Zrenjanin.

Saobraćajna policija utvrdila je da je ovaj vozač u poslednje dve godine više od dva puta pravosnažno osuđen zbog težih saobraćajnih prekršaja, pa mu je u skladu sa merom iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima oduzet kamion. Vozač će, uz odgovarajuću prekršajnu prijavu, biti priveden Prekršajnom sudu u Zrenjaninu.
Ključne reči

Novi SadZrenjaninMinistarstvo unutrašnjih poslova

