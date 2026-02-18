Danas vedro, uz povremene oblačnosti

Šabačke novosti pre 1 sat
Danas vedro, uz povremene oblačnosti

U sredu ujutru na severu Srbije pretežno vedro sa malo oblaka, a u ostalim krajevima oblačno uz slabu susnežicu i sneg povremeno u prvom delu dana.

Popodne padavine prestaju u svim krajevima uz razvedravanje. Vetar slab do umeren severozapadni, u Vojvodini i Timočkoj Krajini pojačan. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od -1°C do 2°C, a maksimalna od 4°C u Dimitrovgradu do 8°C na severu Srbije. Uveče pretežno vedro. U četvrtak ujutru mraz, slab na severu, a jači na jugu Srbije. Tokom dana sunčani intervali i promenljiva oblačnost uz brži porast dnevne temperature. Duvaće slab do umeren južni i
Otvori na sabackenovosti.rs

Povezane vesti »

Danas promenljivo oblačno i toplije, uveče vedro u svim krajevima

Danas promenljivo oblačno i toplije, uveče vedro u svim krajevima

Insajder pre 31 minuta
Danas pomenljivo oblačno i toplije,ponegde slabije padavine

Danas pomenljivo oblačno i toplije,ponegde slabije padavine

Serbian News Media pre 41 minuta
Kakvo nas vreme danas očekuje?

Kakvo nas vreme danas očekuje?

Nedeljnik pre 12 minuta
Srbija danas toplija, ali vetrovita – na istoku udari vetra olujne jačine

Srbija danas toplija, ali vetrovita – na istoku udari vetra olujne jačine

Glas juga pre 26 minuta
Samo što je prošla, stiže nova oluja: Evo kada Srbiju ponovo očekuju kiša, sneg, zahlađenje i olujni vetar

Samo što je prošla, stiže nova oluja: Evo kada Srbiju ponovo očekuju kiša, sneg, zahlađenje i olujni vetar

Telegraf pre 36 minuta
Promenljivo oblačno uz slab mraz: Temperatura do 11 stepeni

Promenljivo oblačno uz slab mraz: Temperatura do 11 stepeni

Newsmax Balkans pre 1 sat
Danas toplije, ali ne zadugo: stižu naglo zahlađenje i sneg

Danas toplije, ali ne zadugo: stižu naglo zahlađenje i sneg

Euronews pre 57 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

VojvodinaDimitrovgradSneg

Društvo, najnovije vesti »

Danas promenljivo oblačno i toplije, uveče vedro u svim krajevima

Danas promenljivo oblačno i toplije, uveče vedro u svim krajevima

Insajder pre 31 minuta
Direktor firme na izgradnji akvarijuma kod Ušća: Nadam se da će građani dozvoliti nastavak radova

Direktor firme na izgradnji akvarijuma kod Ušća: Nadam se da će građani dozvoliti nastavak radova

N1 Info pre 11 minuta
Tramp: Pokrenut trgovinski sporazum između SAD i Japana, investicije vredne 550 milijardi dolara

Tramp: Pokrenut trgovinski sporazum između SAD i Japana, investicije vredne 550 milijardi dolara

Insajder pre 31 minuta
Danas pomenljivo oblačno i toplije,ponegde slabije padavine

Danas pomenljivo oblačno i toplije,ponegde slabije padavine

Serbian News Media pre 41 minuta
Ne biti poslednji: Bob posada Trinidada i Tobaga ispunila misiju

Ne biti poslednji: Bob posada Trinidada i Tobaga ispunila misiju

BBC News pre 17 minuta