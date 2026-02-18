Danas vedro, uz povremene oblačnosti

U sredu ujutru na severu Srbije pretežno vedro sa malo oblaka, a u ostalim krajevima oblačno uz slabu susnežicu i sneg povremeno u prvom delu dana.

Popodne padavine prestaju u svim krajevima uz razvedravanje. Vetar slab do umeren severozapadni, u Vojvodini i Timočkoj Krajini pojačan. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od -1°C do 2°C, a maksimalna od 4°C u Dimitrovgradu do 8°C na severu Srbije. Uveče pretežno vedro. U četvrtak ujutru mraz, slab na severu, a jači na jugu Srbije. Tokom dana sunčani intervali i promenljiva oblačnost uz brži porast dnevne temperature. Duvaće slab do umeren južni i