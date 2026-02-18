Na današnji dan, 18. februar

Na današnji dan dogodilo se: 1405 -Tokom pohoda na Kinu umro je tatarski emir Timur Lenk (Tamerlan), osvajač Persije, Indije, Mesopotamije i većeg dela Male Azije. 1455 – Umro je italijanski slikar fra Andjeliko (Angelico), dominikanski kaludjer, jedan od najznačajnijih predstavnika rane renesanse.

Njegovi najvažniji radovi su freske u manastiru Svetog Marka u Firenci i u Vatikanu. 1478 – Brat engleskog kralja Eduarda IV (Edward), Džordž, vojvoda od Klarensa (George, Clarence), osudjen zbog izdaje, ubijen je u Taueru u Londonu tako što je udavljen u buretu vina. 1546 – Umro je nemački verski reformator Martin Luter (Luther), avgustinski monah, osnivač protestantizma u Nemačkoj, najznačajniji vodja evropske crkvene reformacije. Luter je 1517. prikovao na vrata