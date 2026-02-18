Na današnji dan, 18. februar

Danas je sreda, 18. februar. Ovo su istorijski događaji koji su obeležili današnji datum.

1405 - Tokom invazije koju je predvodio protiv Kine umro je mongolski vladar, emir Samarkanda Timur Lenk, nazvan Tamerlan, osvajač Persije, Indije, Mesopotamije i većeg dela Male Azije, čije se carstvo prostiralo od Moskve do Kineskog zida. Turskogsultana Bajazita I potukao je 1402. u bici kod Angore, cime je osmanska država za nekoliko decenija usporena tokom osvajanjaJugoistočne Evrope. U bici kod Angore Timur je zarobio Stefana Lazarevića, potonjeg despota, i