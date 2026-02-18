Policija zaplenila više od pola kilograma marihuane i tragove kokaina – uhapšen osumnjičen za trgovinu drogom! Saopštenje PU Zrenjanin

Volim Zrenjanin pre 49 minuta
Policija zaplenila više od pola kilograma marihuane i tragove kokaina – uhapšen osumnjičen za trgovinu drogom! Saopštenje PU…

Zrenjanin, 18.02.2026. godine – Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Zrenjaninu, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u ovom gradu, uhapsili su B.

K. (1982) iz Zrenjanina, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Policija je kod B. K. pronašla paket sa oko 557 grama sasušene biljne materije za koju se sumnja da je marihuana, a pretresom stana i drugih prostorija koje koristi više kesica i raznih predmeta sa tragovima materije za koju se sumnja da je kokain. B.K. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti
I Love Zrenjanin pre 49 minuta
Nova pre 44 minuta
Nova pre 49 minuta
Kurir pre 39 minuta
Newsmax Balkans pre 14 minuta
Euronews pre 8 minuta
Mondo pre 48 minuta
I Love Zrenjanin pre 49 minuta
City magazine pre 49 minuta
Nova pre 44 minuta
Nova pre 49 minuta
Balkan Rock pre 7 minuta