Bivši predsednik Južne Koreje osuđen na doživotnu kaznu zatvora zbog uvođenja vanrednog stanja

Beta pre 1 sat

 Bivši južnokorejski predsednik Jun Suk Jeol osuđen je danas na doživotnu kaznu zatvora zbog uvođenja vanrednog stanja u decembru 2024. godine.

Sud u Seulu proglasio je Juna krivim za mobilizaciju vojnih i policijskih snaga u nezakonitom pokušaju zauzimanja skupštine koju predvode liberali i hapšenja političara.

Jun će verovatno uložiti žalbu na presudu.

Specijalni tužilac je tražio smrtnu kaznu, rekavši da Jun zaslužuje najstrožu kaznu po zakonu zbog pretnje koju su njegovi postupci predstavljali po demokratiju zemlje.

Više od 100 njegovih pristalica okupilo se ispred suda, uzvikujući parole podrške.

Jun, konzervativac, branio je dekret o vanrednom stanju od 3. decembra 2024. godine kao neophodan čin protiv liberala, koje je nazvao "antidržavnim snagama".

Jun je uhapšen u januaru prošle godine, a smenjen je sa funkcije predsednika države u aprilu, kada je Ustavni sud prihvatio njegov opoziv.

Dekret o uvođenju vanrednog stanja je bio na snazi nekoliko sati.

(Beta, 19.02.2026)

Povezane vesti »

Doživotni zatvor za bivšeg predsednika Južne Koreje

Doživotni zatvor za bivšeg predsednika Južne Koreje

Južne vesti pre 22 minuta
Doživotni zatvor za bivšeg predsednika Južne Koreje

Doživotni zatvor za bivšeg predsednika Južne Koreje

BBC News pre 2 sata
Proglašen „krivim za vođenje pobune“: Doživotni zatvor za bivšeg predsednika Južne Koreje

Proglašen „krivim za vođenje pobune“: Doživotni zatvor za bivšeg predsednika Južne Koreje

Danas pre 1 sat
Bivši predsednik Južne Koreje osuđen na doživotnu kaznu zatvora zbog uvođenja vanrednog stanja

Bivši predsednik Južne Koreje osuđen na doživotnu kaznu zatvora zbog uvođenja vanrednog stanja

Radio sto plus pre 1 sat
Doživotni zatvor za bivšeg predsednika Južne Koreje

Doživotni zatvor za bivšeg predsednika Južne Koreje

Radio 021 pre 2 sata
Doživotni zatvor za bivšeg predsednika Južne Koreje

Doživotni zatvor za bivšeg predsednika Južne Koreje

Danas pre 2 sata
Haos na ulicama Južne Koreje: Bivši predsednik osuđen na doživotnu robiju! Izbili sukobi u Seulu, okupile se njegove…

Haos na ulicama Južne Koreje: Bivši predsednik osuđen na doživotnu robiju! Izbili sukobi u Seulu, okupile se njegove pristalice i protivnici! (video)

Kurir pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Južna KorejaVanredno stanje

Svet, najnovije vesti »

(Foto) Na sve četiri kleči nad ženom, gleda pravo u kameru: Ovo je najskandaloznija fotografija bivšeg princa Endrua iz…

(Foto) Na sve četiri kleči nad ženom, gleda pravo u kameru: Ovo je najskandaloznija fotografija bivšeg princa Endrua iz Epstajnovih dosijea

Blic pre 42 minuta
Centar za evropsku politiku: Hitno primanje Ukrajine u EU ne sme marginalizovati Zapadni Balkan i Moldaviju

Centar za evropsku politiku: Hitno primanje Ukrajine u EU ne sme marginalizovati Zapadni Balkan i Moldaviju

Nedeljnik pre 3 minuta
Donald Tusk apelovao na poljske državljane da hitno napuste Iran

Donald Tusk apelovao na poljske državljane da hitno napuste Iran

Nedeljnik pre 38 minuta
Prvo oglašavanje kralja Čarlsa: Osramoćeni bivši princ Endru uhapšen zbog Epstajna, iz Bakingemske palate poručuju samo ovo…

Prvo oglašavanje kralja Čarlsa: Osramoćeni bivši princ Endru uhapšen zbog Epstajna, iz Bakingemske palate poručuju samo ovo: "Podržavamo!"

Blic pre 9 minuta
Zagrevanje klime utrostručilo broj dana pogodnih za teške šumske požare

Zagrevanje klime utrostručilo broj dana pogodnih za teške šumske požare

Danas pre 29 minuta