Nenadić (Cvećara Imela): Treći put od letos su nam zapalili cvećaru zbog podrške studentskom pokretu

Beta pre 1 sat

 Vlasnik cvećare "Imela" u Ustaničkoj ulici na Konjarniku Jovan Nenadić potvrdio je agenciji Beta da su noćas oko 2.00 sata, maskirane osobe bacila dva "Molotovljeva koktela" u cvećaru. 

Nenadić je kazao da su sve zabeležile sigurnosne kamere i da je u cvećari sve izgorelo. 

"Od 19. avgusta prošle godine ovo je treći put da maskirane osobe pale našu svećaru. Policija je otkrila počinioce prve paljevine, ali napad od 29. avgusta nije razrešen. Jedini razlog zbog čega je cvećara na meti huligana je naša podrška studentskom pokretu i Zboru građana Konjarnika", rekao je. 

On je naveo da su sinoć u cvećaru bačena dva "Molotovljeva koktela". 

"Kamere su snimile tri osobe, koje su prvo sekirama razbile metalnu zaštitu na cvećaru, a onda su u lokal ubacili dve flaše sa zapaljivom tečnošću. U cvećari je sve izgorelo", rekao je Nenadić. 

U Zboru građana Konjarnika agenciji Beta je rečeno da iza napada na cvećaru "Imela" najverovatnije stoje "falange" Opštinskog odbora Srpske napredne stranke sa Zvezdare.    

(Beta, 19.02.2026)

Povezane vesti »

(FOTO/VIDEO)"Šteta je totalna, cela porodica živi od ovoga": Vlasnik cvećare o trećem napadu na lokal

(FOTO/VIDEO)"Šteta je totalna, cela porodica živi od ovoga": Vlasnik cvećare o trećem napadu na lokal

N1 Info pre 13 minuta
Nenadić (Cvećara Imela): „Treći put od letos su nam zapalili cvećaru zbog podrške studentskom pokretu“

Nenadić (Cvećara Imela): „Treći put od letos su nam zapalili cvećaru zbog podrške studentskom pokretu“

Serbian News Media pre 3 minuta
Nenadić (Cvećara Imela): Treći put od letos su nam zapalili cvećaru zbog podrške studentskom pokretu

Nenadić (Cvećara Imela): Treći put od letos su nam zapalili cvećaru zbog podrške studentskom pokretu

Radio sto plus pre 19 minuta
Nenadić (Cvećara Imela): Treći put od letos su nam zapalili cvećaru zbog podrške studentskom pokretu

Nenadić (Cvećara Imela): Treći put od letos su nam zapalili cvećaru zbog podrške studentskom pokretu

Insajder pre 1 sat
(VIDEO) Treći put zapaljena cvećara Imela na Konjarniku - vlasnici podržavaju studente

(VIDEO) Treći put zapaljena cvećara Imela na Konjarniku - vlasnici podržavaju studente

N1 Info pre 1 sat
Treći put zapaljena cvećara na Konjarniku: Vlasnik kaže da je zbog podrške studentima

Treći put zapaljena cvećara na Konjarniku: Vlasnik kaže da je zbog podrške studentima

Nedeljnik pre 1 sat
"Uništen je prostor od kog živi naša porodica": Prva izjava vlasnika cvećare iz Ustaničke koja je treći put zapaljena VIDEO…

"Uništen je prostor od kog živi naša porodica": Prva izjava vlasnika cvećare iz Ustaničke koja je treći put zapaljena VIDEO

Nova pre 49 minuta
Povezane vesti »

Politika, najnovije vesti »

(FOTO/VIDEO)"Šteta je totalna, cela porodica živi od ovoga": Vlasnik cvećare o trećem napadu na lokal

(FOTO/VIDEO)"Šteta je totalna, cela porodica živi od ovoga": Vlasnik cvećare o trećem napadu na lokal

N1 Info pre 13 minuta
Evropski savet: Srbija se nije usaglasila sa novim sankcijama Rusiji

Evropski savet: Srbija se nije usaglasila sa novim sankcijama Rusiji

Insajder pre 18 minuta
Dačić sa Gajićem o unapređenju bezbednosti prilikom sportskih događaja

Dačić sa Gajićem o unapređenju bezbednosti prilikom sportskih događaja

RTV pre 14 minuta
Vlada Srbije: Održana sednica Radnog tima za utvrđivanje investicionih projekata

Vlada Srbije: Održana sednica Radnog tima za utvrđivanje investicionih projekata

RTV pre 23 minuta
Đurić: Jačamo saradnju sa Malavijem, nastavljamo politiku prijateljstva sa zemljama Afrike

Đurić: Jačamo saradnju sa Malavijem, nastavljamo politiku prijateljstva sa zemljama Afrike

RTV pre 33 minuta