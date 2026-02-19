Večeras blokada Ustaničke ulice u Beogradu zbog podmetanja požara u cvećari Imela

Nedeljnik pre 4 sati
Večeras blokada Ustaničke ulice u Beogradu zbog podmetanja požara u cvećari Imela

Zbor građana beogradskog naselja Konjarnika organizuje blokadu Ustaničke ulice kod broja 194 večeras u 18 časova zbog podmetnaja požara u cvećaru „Imela“.

Vlasnik cvećare Jovan Nenadić je potvrdio agenciji Beta da su noćas oko 2 sata tri maskirane osobe sekirama razbile metalnu zaštitu izloga cvećare i ubacile dva „Molotovljeva koktela“ u nju što su zabeležile sigurnosne kamere, a u cvećari je sve izgorelo. „Jedini razlog zbog čega je cvećara na meti huligana je naša podrška studentskom pokretu i Zboru građana Konjarnika“, rekao je on. Naveo je da je „od 19. avgusta prošle godine ovo je treći put da maskirane osobe
