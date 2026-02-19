Nenadić (Cvećara Imela): Treći put od letos su nam zapalili cvećaru zbog podrške studentskom pokretu

Radio sto plus pre 7 sati
Nenadić (Cvećara Imela): Treći put od letos su nam zapalili cvećaru zbog podrške studentskom pokretu

Nenadić je kazao da su sve zabeležile sigurnosne kamere i da je u cvećari sve izgorelo. “Od 19. avgusta prošle godine ovo je treći put da maskirane osobe pale našu svećaru.

Policija je otkrila počinioce prve paljevine, ali napad od 29. avgusta nije razrešen. Jedini razlog zbog čega je cvećara na meti huligana je naša podrška studentskom pokretu i Zboru građana Konjarnika”, rekao je. On je naveo da su sinoć u cvećaru bačena dva “Molotovljeva koktela”. “Kamere su snimile tri osobe, koje su prvo sekirama razbile metalnu zaštitu na cvećaru, a onda su u lokal ubacili dve flaše sa zapaljivom tečnošću. U cvećari je sve izgorelo”, rekao je
Otvori na radiostoplus.com

Povezane vesti »

Večeras blokada Ustaničke ulice zbog podmetanja požara u cvećaru na Konjarniku

Večeras blokada Ustaničke ulice zbog podmetanja požara u cvećaru na Konjarniku

Danas pre 7 sati
Večeras blokada Ustaničke ulice zbog podmetanja požara u cvećaru na Konjarniku

Večeras blokada Ustaničke ulice zbog podmetanja požara u cvećaru na Konjarniku

Nova pre 7 sati
(FOTO/VIDEO)"Šteta je totalna, cela porodica živi od ovoga": Vlasnik cvećare o trećem napadu na lokal

(FOTO/VIDEO)"Šteta je totalna, cela porodica živi od ovoga": Vlasnik cvećare o trećem napadu na lokal

N1 Info pre 7 sati
Nenadić (Cvećara Imela): „Treći put od letos su nam zapalili cvećaru zbog podrške studentskom pokretu“

Nenadić (Cvećara Imela): „Treći put od letos su nam zapalili cvećaru zbog podrške studentskom pokretu“

Serbian News Media pre 7 sati
Večeras blokada Ustaničke ulice u Beogradu zbog podmetanja požara u cvećari Imela

Večeras blokada Ustaničke ulice u Beogradu zbog podmetanja požara u cvećari Imela

Nedeljnik pre 7 sati
Vlasnik izgorele cvećare za „Vreme“: „Šteta je totalna“

Vlasnik izgorele cvećare za „Vreme“: „Šteta je totalna“

Vreme pre 7 sati
Vlasnik zapaljene cvećare na Konjarniku: „Šteta je totalna, cela porodica živi od ovoga“

Vlasnik zapaljene cvećare na Konjarniku: „Šteta je totalna, cela porodica živi od ovoga“

Danas pre 7 sati
Povezane vesti »

Politika, najnovije vesti »

Edi Rama večeras rekao Trampu: Učini nešto….

Edi Rama večeras rekao Trampu: Učini nešto….

Danas pre 3 minuta
Rekonstrukcija vlade uvod u izbore Otkucava sat u Nemanjinoj: "Većina Srbije hoće reforme, da se prodrmaju birokrate. Pola…

Rekonstrukcija vlade uvod u izbore Otkucava sat u Nemanjinoj: "Većina Srbije hoće reforme, da se prodrmaju birokrate. Pola ministara niko ne zna kako se zovu!"

Blic pre 1 sat
Dragoslav Pavlović: Poseta predsednika Vučića Indiji i gasna elektrana sa Azerbejdžanom, velike šanse za Niš

Dragoslav Pavlović: Poseta predsednika Vučića Indiji i gasna elektrana sa Azerbejdžanom, velike šanse za Niš

Blic pre 53 minuta
Narodni pokret Srbije ima rešenje za pad Vučića sa vlasti: Šta kažu?

Narodni pokret Srbije ima rešenje za pad Vučića sa vlasti: Šta kažu?

Danas pre 38 minuta
“Vučić se više plaši Novog Sada i Novosađana nego što ga mrzi”: Sagovornici Danasa o izjavi Gorana Ješića da Vučić mrzi Novi…

“Vučić se više plaši Novog Sada i Novosađana nego što ga mrzi”: Sagovornici Danasa o izjavi Gorana Ješića da Vučić mrzi Novi Sad

Danas pre 58 minuta