Nenadić (Cvećara Imela): „Treći put od letos su nam zapalili cvećaru zbog podrške studentskom pokretu“

Nenadić je kazao da su sve zabeležile sigurnosne kamere i da je u cvećari sve izgorelo. “Od 19. avgusta prošle godine ovo je treći put da maskirane osobe pale našu svećaru.

Policija je otkrila počinioce prve paljevine, ali napad od 29. avgusta nije razrešen. Jedini razlog zbog čega je cvećara na meti huligana je naša podrška studentskom pokretu i Zboru građana Konjarnika”, rekao je. On je naveo da su sinoć u cvećaru bačena dva “Molotovljeva koktela”. “Kamere su snimile tri osobe, koje su prvo sekirama razbile metalnu zaštitu na cvećaru, a onda su u lokal ubacili dve flaše sa zapaljivom tečnošću. U cvećari je sve izgorelo”, rekao je