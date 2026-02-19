BMW prešao u suprotnu traku, pa udario u pratnju Milojka Spajića. Uhapšen Ukrajinac (21), oglasila se crnogorska policija: Ima teško povređenih.

Blic pre 4 sati
BMW prešao u suprotnu traku, pa udario u pratnju Milojka Spajića. Uhapšen Ukrajinac (21), oglasila se crnogorska policija: Ima…
Ukrajinac V. S. (21) uhapšen je zbog izazivanja saobraćajne nesreće u mestu Skrbuša U nesreći su povređena tri policajca iz pratnje crnogorskog premijera Milojka Spajića Ukrajinac V. S. (21) uhapšen je nakon što je izazvao saobraćajnu nesreću u mestu Skrbuša kada su povređena tri policajca iz pratnje crnogorskog premijera Milojka Spajića, saopštio je MUP. Danas, oko 16.30 časova u mestu Skrbuša, na putnom pravcu Mateševo–Kolašin došlo je do teške saobraćajne
Tri policajca iz pratnje premijera Spajića povređena u udesu

Danas pre 5 sati
BMWKolašinMUP

